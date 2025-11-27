الأخبار
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية لدعم قروض لكييف
أخبار دولية
2025-11-27 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية لدعم قروض لكييف
أعلن مسؤولون أن أوكرانيا لا تزال بحاجة ماسة إلى التمويل الخارجي، موجهين نداء جديدًا للاتحاد الأوروبي للموافقة على قرض مدعوم بأموال روسية مجمدة بعد أن حصلت كييف على موافقة أولية على مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وتوصلت كييف إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد مدته أربع سنوات بقيمة 8.2 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي واستقرارها المالي خلال الحرب مع روسيا.
ولا يزال يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض، بعد أن تستوفي أوكرانيا الشروط.
وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان إنه على الرغم من التمويل المحتمل من صندوق النقد الدولي، فإن "الحاجة لتمويل خارجي/ واسع النطاق وفي الوقت المناسب بشروط ميسرة وشبيهة بالمنح، لا تزال ملحة".
ودعا وزير الخارجية أندريه سيبيها شركاء كييف في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم قروض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال سيبيها للصحفيين "من المهم لنا أن نحصل على نتيجة إيجابية فيما يتعلق بقرض التعويضات، لذا فإن الأمر يتعلق بالاستخدام الفعلي للأصول الروسية المجمدة"، مضيفا أن من الضروري أيضا توسيع نطاق برنامج شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بأموال أوروبية.
أخبار دولية
الاتحاد
الأوروبي
استخدام
الأصول
الروسية
لكييف
التالي
ترامب: عملية إطلاق النار على عنصرَين من الحرس الوطنيّ عمل إرهابيّ
هيجسيث: نعتزم نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد إطلاق النار على فردي الحرس الوطني
السابق
