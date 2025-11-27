بوتين: من غير المنطقي توقيع وثائق مع القيادة الأوكرانية "غير الشرعية"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة الأوكرانية بأنها غير شرعية، وقال إنه من غير المنطقي توقيع أي وثائق معها.وأضاف أن قيادة كييف فقدت شرعيتها بعد رفضها إجراء انتخابات عقب انتهاء ولاية الرئيس فولوديمير زيلينسكي.وتقول كييف إنها لا تستطيع إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية، وانها تدافع عن أراضيها في مواجهة روسيا.