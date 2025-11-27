فيديو يوثق إطلاق جنود إسرائيليين النار على رجلين في الضفة الغربية بعد استسلامهما والجيش يقول إن الحادثة قيد المراجعة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري "تحقيقًا ميدانيًا في ظروف الحادث" بعد أن وثّق مقطع فيديو إطلاق عناصر من قواته النار على رجلين في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وهما يرفعان أيديهما في الهواء للاستسلام.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عامًا) ويوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين"، فيما أشار الجيش في بيانه إلى أن قواته طوقت خلال عملية في المدينة مبنى كان بداخله "مطلوبان" و"قامت بإجراءات تهدف لاستسلامهما".وقال البيان أنه جرى إطلاق النار نحوهما بعد خروجهما من المبنى.وأظهرت لقطات عرضتها محطات تلفزيون إسرائيلية القوات الإسرائيلية وهي تطلق النار على الرجلين بعد أن رفعا أيديهما للاستسلام. وصوّرت وكالة فرانس برس جزءًا من الحادثة.