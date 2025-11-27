الأخبار
فيديو يوثق إطلاق جنود إسرائيليين النار على رجلين في الضفة الغربية بعد استسلامهما والجيش يقول إن الحادثة قيد المراجعة
أخبار دولية
2025-11-27 | 14:20
مشاهدات عالية
فيديو يوثق إطلاق جنود إسرائيليين النار على رجلين في الضفة الغربية بعد استسلامهما والجيش يقول إن الحادثة قيد المراجعة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري "تحقيقًا ميدانيًا في ظروف الحادث" بعد أن وثّق مقطع فيديو إطلاق عناصر من قواته النار على رجلين في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وهما يرفعان أيديهما في الهواء للاستسلام.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عامًا) ويوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين"، فيما أشار الجيش في بيانه إلى أن قواته طوقت خلال عملية في المدينة مبنى كان بداخله "مطلوبان" و"قامت بإجراءات تهدف لاستسلامهما".
وقال البيان أنه جرى إطلاق النار نحوهما بعد خروجهما من المبنى.
وأظهرت لقطات عرضتها محطات تلفزيون إسرائيلية القوات الإسرائيلية وهي تطلق النار على الرجلين بعد أن رفعا أيديهما للاستسلام. وصوّرت وكالة فرانس برس جزءًا من الحادثة.
أخبار دولية
إطلاق
إسرائيليين
النار
رجلين
الضفة
الغربية
استسلامهما
والجيش
الحادثة
المراجعة
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
آخر الأخبار
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار لبنان
أخبار لبنان
0
خبر عاجل
خبر عاجل
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
رياضة
رياضة
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
1
أخبار لبنان
أخبار لبنان
2
منوعات
منوعات
3
اسرار
اسرار
4
آخر الأخبار
آخر الأخبار
5
خبر عاجل
خبر عاجل
6
أخبار لبنان
أخبار لبنان
7
أخبار لبنان
أخبار لبنان
8
خبر عاجل
خبر عاجل
