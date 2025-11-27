الأخبار
أميركا ستراجع جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن
أخبار دولية
2025-11-27 | 14:26
أميركا ستراجع جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن الولايات المتحدة ستراجع جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في أعقاب إطلاق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلولين في بيان "أوقفنا نظر جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى في انتظار إجراء المزيد من المراجعة لبروتوكولات الأمن والتدقيق".
وأضافت: "تعكف إدارة ترامب أيضا على مراجعة جميع حالات اللجوء التي أقرتها إدارة بايدن التي لم تُخضع حالات هؤلاء المتقدمين للتدقيق اللازم".
