زلزال بقوة 5.1 درجة يهز وسط إيران ولا أنباء عن إصابات

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن زلزالا قوته 5.1 درجة هز وسط إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.



ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن الزلزال الذي ضرب مدينة بهاباد في إقليم يزد.



وتقع إيران على صدوع زلزالية كبيرة وتتعرض لزلزال واحد يوميا تقريبا.