مقتل ثمانية أشخاص في تاهيتي بانزلاق تربة

أدى انزلاق تربة في جزيرة تاهيتي الفرنسية في المحيط الهادئ إلى طمر منزلين ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلة تبلغ ثلاث سنوات، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات الخميس.



ووقعت الكارثة فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي في قرية أفاهيتي في شرق البلاد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.



وقالت المدعية العامة المحلية سولين بلاوار إن القتلى هم الطفلة وثلاث نساء وأربعة رجال.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق مقتل سبعة أشخاص وأعرب عن "دعم الأمة الكامل للعائلات المتضررة".



وقالت إيدا لابييي، وهي من سكان أفاهيتي، لوكالة فرانس برس، إنها استيقظت في وقت مبكر من صباح الأربعاء على صوت يشبه صوت قطار خارج منزلها.



وأضافت: "خرجنا ورأينا المنزل مغطى بالكامل بالتراب والطين".



وعلّقت عمليات الإنقاذ لساعات بعدما كاد انزلاق تربة ثان يجرف أعضاء فريق الإنقاذ.