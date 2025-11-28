الجيش الأوكراني يعلن أنه قصف مصفاة ساراتوف النفطية الروسية

أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف الليلة الماضية مصفاة ساراتوف النفطية الروسية وقاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو.



وقال الجيش بشأن قصف المصفاة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم تسجيل سلسلة من الانفجارات أعقبها حريق في المنطقة المستهدفة".



وكشف أنه قصف مستودعات للوقود وزيوت التشحيم في مناطق تحتلها روسيا بشرق البلاد.

