البابا لاوون: الكنيسة التي تعيش في تركيا هي جماعة صغيرة لكنها مع ذلك تبقى خصبة

حرص البابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول على تشجيع الأقلية الكاثوليكية الصغيرة في تركيا قبل المشاركة في صلاة جماعية مع الطائفة الأرثوذكسية بمناسبة الذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية الذي شكّل محطة تأسيسية للمسيحية.



وفي ثاني أيام زيارة البابا لتركيا ذات الغالبية المسلمة في أول رحلة خارجية له، استقبله بالتراتيل والتصفيق مئات المؤمنين الذين تجمعوا في كاتدرائية الروح القدس في اسطنبول، والذين حضر كثر منهم منذ الفجر.



وقال البابا الذي بدا متأثرا بالترحيب في كلمة خاطب بها الكهنة والرهبان والمؤمنين، إن "الكنيسة التي تعيش في تركيا هي جماعة صغيرة، لكنها مع ذلك تبقى خصبة"، مشددا على ان "منطق الصغار" هو "قوة الكنيسة الحقيقية"، في بلد يشعر المسيحيون فيه بالإقصاء.



وأضاف: "إن الحضور الكبير جدا للمهاجرين واللاجئين في هذا البلد، هو تحد للكنيسة لاستقبالهم وخدمتهم، وهم من المستضعفين"، علما أن تركيا تأوي على أراضيها أكثر من مليونين ونصف مليون لاجئ معظمهم سوريون.



ويحيي لاوون الرابع عشر بعد ظهر الجمعة مع مرجعيات كنسية أرثوذكسية في إزنيق (نيقية القديمة) الواقعة جنوبي شرقي اسطنبول، الذكرى الـ 1700 لأول مجمع مسكوني، شارك فيه عام 325 للميلاد نحو 300 أسقف من الإمبراطورية الرومانية.



وعلى ضفة بحيرة إزنيق، يشارك البابا في صلاة مسكونية مشتركة بدعوة من بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول الذي يُعَدّ الممثل الأبرز للكنيسة الأرثوذكسية المنقسمة في الحوار مع الفاتيكان.

