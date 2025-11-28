بريطانيا تفشل في التوصل لاتفاق لإشراكها في برنامج تمويل دفاعي أوروبي

أعربت بريطانيا عن "خيبة أملها" لفشل المحادثات مع بروكسل بشأن إشراكها في برنامج للاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو لتعزيز الدفاعات بسبب خلاف حول مساهمتها المالية فيه.وقال وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس سيموندز في بيان: "من المخيب للآمال أننا لم نتمكن من تتويج المناقشات بشأن مشاركة المملكة المتحدة في الجولة الأولى من سايف".لكنه أشار إلى أن شركات الأسلحة البريطانية "ستظل قادرة على المشاركة في المشاريع من خلال سايف بشروط دولة ثالثة".وأضاف سيموندز: "كان موقفنا واضحا دائما: سنوقع فقط اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية وتوفر قيمة مقابل المال".ويلزم البرنامج دول الاتحاد الأوروبي بإنفاق الأموال المقترضة على شراء الأسلحة التي يتم إنتاجها بنسبة 65% على الأقل في دول التكتل.وقال الجانبان إن المفاوضات أجريت "بحسن نية"، كما أكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات البريطانية لا تزال قادرة على المشاركة في ما يصل إلى 35% من مشتريات "سايف".