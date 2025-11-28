الأخبار
2025-11-28
المستشار الألماني يزور إسرائيل في كانون الأول

كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيجري زيارة لإسرائيل يومي السادس والسابع من كانون الأول في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه.

وأعلن المتحدث خلال مؤتمر صحفي حكومي دوري أنه من المقرر أن يلتقي ميرتس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السابع من كانون الأول لمناقشة العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة وقضايا دولية أخرى، كما سيزور نصب ياد فاشيم التذكاري ويجري محادثات مع ممثلين للمجتمع المحلي.

ولطالما كانت ألمانيا من أشد الداعمين لإسرائيل، لكنها انتقدت أيضا حكومة نتنياهو بسبب استراتيجيتها في حرب غزة.

وتحركت الحكومة الألمانية هذا الشهر لاستئناف مبيعات أسلحة كانت علقتها لإسرائيل منذ آب بسبب الحرب، لكنها قالت إن القرار مرهون بالالتزام بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
 

أخبار دولية

فريدريش ميرتس

إسرائيل

