الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل أعمال التجديد

أخبار دولية
2025-11-28 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل أعمال التجديد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل أعمال التجديد

قررت إدارة متحف اللوفر في باريس رفع أسعار التذاكر بنسبة 45 بالمئة لمعظم السائحين من خارج الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتوفير تمويل لإجراء أعمال تجديد في المتحف الذي كشفت عملية سرقة الشهر الماضي عن تدهور حالته.

وقال متحدث اليوم إن الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تتضمن أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، سيفرض عليهم دفع 32 يورو (37 دولارا) اعتبارا من 14 كانون الثاني. وسيفرض على البريطانيين أيضا الدفع بهذا السعر.

وفي 19 تشرين الأول، سرق أربعة لصوص مجوهرات بلغت قيمتها 102 مليون دولار في وضح النهار، مما كشف عن ثغرات أمنية كبيرة في أكبر المتاحف في العالم استقبالا للزوار. وفي تشرين الثاني، أدت نقاط ضعف هيكلية إلى إغلاق جزئي لأحد أجنحته.

وحثت الهيئة الفرنسية العامة المسؤولة عن مراقبة الحسابات إدارة المتحف على إعطاء الأولوية للأمن. وقالت الإدارة الأسبوع الماضي إنها بصدد تركيب 100 كاميرا مراقبة خارجية بحلول نهاية عام 2026 في حين ستواصل العمل على مشروع لتجديد المتحف يستغرق ستة أعوام.

أخبار دولية

اللوفر

باريس

أسعار

التذاكر

للزوار

الاتحاد

الأوروبي

لتمويل

أعمال

التجديد

LBCI التالي
روسيا: إسقاط 136 مسيرة أوكرانية ليلًا
خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-29

ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-21

"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس

LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

متحف اللوفر ينقل مجوهرات إلى بنك فرنسا بعد عملية سرقة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

متحف اللوفر سيبقى مغلقا الاثنين غداة عملية السرقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:58

ميرتس يقوم نهاية الأسبوع المقبل بزيارته الأولى لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
10:47

زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد

LBCI
أخبار دولية
09:55

128 قتيلا في حريق هونغ كونغ والبحث مستمر عن عشرات المفقودين

LBCI
أخبار دولية
09:29

بلجيكا تجدد رفضها استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-09-09

مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: لودريان يحمل معه أجندة واضحة تعكس مقاربة فرنسية متقدمة تجاه الملف اللبناني

LBCI
صحف اليوم
00:10

مرجع لـ"الأنباء الكويتية": سنة مفصلية قد تطلق مسار إستعادة الدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
2025-10-30

الصين تؤكد أنّها ستعلّق القيود على المعادن النادرة لمدة عام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
06:33

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

LBCI
أخبار دولية
06:10

اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
02:23

باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

LBCI
أخبار دولية
00:50

ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More