128 قتيلا في حريق هونغ كونغ والبحث مستمر عن عشرات المفقودين

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اجتاح مجمعا سكنيا في هونغ كونغ الأربعاء إلى 128 قتيلا فيما ما زال العشرات في عداد المفقودين، على ما أفاد قائد جهاز الأمن كريس تانغ الجمعة بعد يومين على أسوأ حريق عرفته المدينة منذ عقود.



وتواصل عائلات المفقودين البحث في المستشفيات على أمل ألا يكونوا بين الضحايا، في الوقت الذي انتهت فيه جهود مكافحة النيران صباح الجمعة.



وقالت لجنة مكافحة الفساد في هونغ كونغ مساء الجمعة إنه تم توقيف ثمانية اشخاص للاشتباه بضلوعهم في وقائع فساد في أعمال ترميم ما مجموعه 2000 مسكن تم تشييدها في 1983 في حي تاي بو بشمال هونغ كونغ.



واوضحت اللجنة في بيان أن الموقوفين هم سبعة رجال وامرأة تراوح اعمارهم بين 40 و63 عاما، لافتة الى ان الرجال هم مسؤولان في مكتب دراسات كلف أعمال الترميم ومشرفان على الورش وثلاثة مقاولين من الباطن ووسيط.



وقال تانغ للصحافيين إنّ حصيلة القتلى ارتفعت إلى 128 شخصا، 89 لم يتم التعرف بعد إلى هوياتهم، بالإضافة إلى أكثر من مئة مفقود و79 جريحا.



وأكد أن التحقيق لتحديد أسباب أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ العام 1948 لا يزال جاريا، وقد يستغرق ثلاثة أو أربعة أسابيع.