زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد
أخبار دولية
2025-11-28 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد أن فتش محققون منزل المسؤول النافذ في إطار تحقيق في قضية فساد مدوية.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: "سيتم إعادة تنظيم مكتب رئيس أوكرانيا. وقد قدّم مدير المكتب أندريه يرماك استقالته"، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع بديل محتمل السبت.
أخبار دولية
استقالة
مكتبه
تفتيش
منزله
التالي
روسيا: إسقاط 136 مسيرة أوكرانية ليلًا
خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
