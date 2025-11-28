زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد أن فتش محققون منزل المسؤول النافذ في إطار تحقيق في قضية فساد مدوية.وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: "سيتم إعادة تنظيم مكتب رئيس أوكرانيا. وقد قدّم مدير المكتب أندريه يرماك استقالته"، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع بديل محتمل السبت.