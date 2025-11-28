الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد

أخبار دولية
2025-11-28 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله في إطار قضية فساد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد أن فتش محققون منزل المسؤول النافذ في إطار تحقيق في قضية فساد مدوية.
     
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: "سيتم إعادة تنظيم مكتب رئيس أوكرانيا. وقد قدّم مدير المكتب أندريه يرماك استقالته"، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع بديل محتمل السبت.
     
 

أخبار دولية

استقالة

مكتبه

تفتيش

منزله

LBCI التالي
روسيا: إسقاط 136 مسيرة أوكرانية ليلًا
خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-12

زيلينسكي يدعو وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة على خلفية فضيحة فساد

LBCI
أخبار دولية
2025-11-12

تعليق مهام وزير العدل الأوكراني لاتهامه بالضلوع في قضية فساد

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

استقالة المدير العام لبي بي سي وسط جدل بشأن مونتاج لوثائقي عن ترامب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:58

ميرتس يقوم نهاية الأسبوع المقبل بزيارته الأولى لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
09:55

128 قتيلا في حريق هونغ كونغ والبحث مستمر عن عشرات المفقودين

LBCI
أخبار دولية
09:34

متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل أعمال التجديد

LBCI
أخبار دولية
09:29

بلجيكا تجدد رفضها استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-09-09

مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: لودريان يحمل معه أجندة واضحة تعكس مقاربة فرنسية متقدمة تجاه الملف اللبناني

LBCI
صحف اليوم
00:10

مرجع لـ"الأنباء الكويتية": سنة مفصلية قد تطلق مسار إستعادة الدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
2025-10-30

الصين تؤكد أنّها ستعلّق القيود على المعادن النادرة لمدة عام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
06:33

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

LBCI
أخبار دولية
06:10

اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
02:23

باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

LBCI
أخبار دولية
00:50

ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More