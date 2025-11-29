ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينبغي اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وبالقرب منها مغلقا، وسط تصاعد المواجهة مع الزعيم اليساري نيكولاس مادورو.



وكتب ترامب على موقع تروث سوشال: "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل".

