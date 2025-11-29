ماكرون يستقبل زيلينسكي الإثنين في باريس

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في باريس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن الإليزيه، علما أن وفدا من المفاوضين الأوكرانيين غادر إلى الولايات المتحدة لبحث الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب مع روسيا.



وقالت الرئاسة الفرنسية إن "الرئيسين سيبحثان الوضع وشروط سلام عادل ودائم، في سياق استمرار مباحثات جنيف والخطة الأميركية والتشاور الوثيق مع شركائنا الأوروبيين. وسيناقشان أيضا ما تم القيام به في شأن الضمانات الأمنية في إطار تحالف الراغبين".



وتعرضت كييف ليل الجمعة-السبت لهجوم جديد بمسيّرات روسية، بعد بضع ساعات من إقالة زيلينسكي لمدير مكتبه أندريه يرماك على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد.