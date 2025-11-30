كييف: بداية جيدة لمحادثات السلام في أميركا وسط "أجواء دافئة"

أعلن سيرغي كيسليتسيا النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني اليوم الأحد أن المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين بشأن إنهاء الحرب الروسية شهدت "بداية جيدة" وتجري في "أجواء دافئة".



وكتب كيسليتسيا على منصة إكس: "بداية جيدة للاجتماع الحالي. المناقشات جيدة للغاية وبناءة حتى الآن. أجواء دافئة، ستفضي إلى تقدم محتمل".



وأشاد "بالقيادة العظيمة" لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.