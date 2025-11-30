الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية

أعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد أنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعا تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها حددت بالتعاون مع القوات السورية منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف دمشق ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الثاني.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع".