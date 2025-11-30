روبيو: محادثات "مثمرة" في فلوريدا بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الاجتماع بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين في فلوريدا اليوم الأحد جاء "مثمرا للغاية"، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك عمل متبق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.



وقال روبيو في تصريحات للصحفيين: "هناك عوامل متغيرة كثيرة، وبالتأكيد هناك طرف آخر معني يجب أن يكون جزءا من المعادلة، وسيستمر ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عندما يسافر ويتكوف إلى موسكو... فعلى الرغم من أننا على اتصال بدرجات متفاوتة مع الجانب الروسي، لدينا فهم جيد جدا لوجهات نظرهم أيضا".