الجمعية الوطنية الفنزويلية تحقق في غارات أميركية على قوارب

أعلن خورخي رودريغيث رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية اليوم الأحد أن الجمعية ستشكل لجنة خاصة للتحقيق في الغارات المميتة التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات قبالة ساحل فنزويلا وفي شرق المحيط الهادي.



وفي حديث مع التلفزيون الرسمي، ذكر رودريجيث أن التحقيق سينظر في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة يفيد بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمر بقتل جميع من كانوا على متن أحد القوارب خلال غارة في أيلول. وذكر التقرير أن غارة ثانية نُفذت بعد ذلك لقتل اثنين من الناجين.



وقال رودريغيث في مؤتمر صحفي: "سنجري تحقيقا دقيقا وعميقا"، مضيفا أن مكتب المدعي العام في البلاد سيشارك في التحقيق.



وتشن الولايات المتحدة منذ أشهر حملة من الغارات المميتة على قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة.



ونفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والحكومة تورطهما في هذه الجرائم، واتهما الولايات المتحدة بالسعي إلى تغيير النظام بدافع الرغبة في السيطرة على احتياطيات فنزويلا الهائلة من النفط.



وقال ترامب أمس السبت إنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقا بالكامل"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.



ووصفت الحكومة الفنزويلية تصريحات ترامب بأنها "تهديد استعماري" لسيادتها.