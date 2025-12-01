الأخبار
ويتكوف يتوجه إلى موسكو الاثنين لعقد محادثات بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-11-30 | 23:55
يتوجه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موسكو الاثنين، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وجارتها أوكرانيا.
     
وتأتي أنباء زيارة ويتكوف، لإجراء محادثات متوقعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، في أعقاب مفاوضات مهمة جرت الأحد بين مسؤولين رفيعين في إدارة ترامب ووفد أوكراني في فلوريدا.

أخبار دولية

ويتكوف

موسكو

محادثات

أوكرانيا

ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر "لفترة طويلة"
ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا
