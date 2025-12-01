ويتكوف يتوجه إلى موسكو الاثنين لعقد محادثات بشأن أوكرانيا

يتوجه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موسكو الاثنين، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وجارتها أوكرانيا.



وتأتي أنباء زيارة ويتكوف، لإجراء محادثات متوقعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، في أعقاب مفاوضات مهمة جرت الأحد بين مسؤولين رفيعين في إدارة ترامب ووفد أوكراني في فلوريدا.