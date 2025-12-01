ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر "لفترة طويلة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تعتزم الإبقاء على تعليق موقت لقرارات اللجوء "لفترة طويلة"، في أعقاب إطلاق مواطن أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.



وعندما سئل ترامب إن كانت هناك مدة محددة لهذا التعليق، أجاب أنه لم يضع "حدا زمنيا" للإجراء الذي تقول وزارة الأمن الداخلي إنه مرتبط بقائمة تضم 19 دولة سبق وأن فرضت قيود سفر عليها.