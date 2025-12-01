أوكرانيا: مقتل 4 وإصابة 40 في هجوم روسي على دنيبرو

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 40 اليوم الاثنين في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا.



وجاء الهجوم وسط حملة دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باريس اليوم الاثنين، بعد يوم من إجراء فريقه محادثات مع مسؤولين أميركيين.



وقال فلاديسلاف هايفانينكو القائم بأعمال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك الذي تقع فيه المدينة، على تطبيق تيليغرام للرسائل إن 11 من المصابين في حالة خطيرة. وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ اكتملت.



وأشارت خدمات الطوارئ الأوكرانية إلى أن أنشطة تجارية ومبنى إداريا و49 سيارة لحقت بها أضرار في الهجوم.



وأظهرت صور منشورة على تيليغرام فرق الإطفاء تعمل في موقع الهجوم وموظفي خدمات الطوارئ وهم يجلون مصابين على محفات بالإضافة إلى جثة في كيس أسود.



وتتعرض مدينة دنيبرو الصناعية والمنطقة المحيطة بها هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة تسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالمساكن والصناعة والبنية التحتية.



ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا على الهجوم.