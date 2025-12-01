الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا: مقتل 4 وإصابة 40 في هجوم روسي على دنيبرو

أخبار دولية
2025-12-01 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا: مقتل 4 وإصابة 40 في هجوم روسي على دنيبرو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أوكرانيا: مقتل 4 وإصابة 40 في هجوم روسي على دنيبرو

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 40 اليوم الاثنين في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا.

وجاء الهجوم وسط حملة دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باريس اليوم الاثنين، بعد يوم من إجراء فريقه محادثات مع مسؤولين أميركيين.

وقال فلاديسلاف هايفانينكو القائم بأعمال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك الذي تقع فيه المدينة، على تطبيق تيليغرام للرسائل إن 11 من المصابين في حالة خطيرة. وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ اكتملت.

وأشارت خدمات الطوارئ الأوكرانية إلى أن أنشطة تجارية ومبنى إداريا و49 سيارة لحقت بها أضرار في الهجوم.

وأظهرت صور منشورة على تيليغرام فرق الإطفاء تعمل في موقع الهجوم وموظفي خدمات الطوارئ وهم يجلون مصابين على محفات بالإضافة إلى جثة في كيس أسود.

وتتعرض مدينة دنيبرو الصناعية والمنطقة المحيطة بها هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة تسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالمساكن والصناعة والبنية التحتية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا على الهجوم.

أخبار دولية

وإصابة

دنيبرو

LBCI التالي
ترامب يؤكد أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي في خضم التوترات
روبيو: محادثات "مثمرة" في فلوريدا بشأن أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

أوكرانيا: مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف

LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف

LBCI
أخبار دولية
2025-11-24

مسؤولون أوكرانيون: مقتل 4 في هجوم روسي بمسيرات على خاركيف

LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:22

كالاس: الضغط على أوكرانيا ليس في مصلحة أحد

LBCI
أخبار دولية
08:04

الرئيس الإسرائيلي تعليقا على طلب نتنياهو العفو: سنأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة فقط"

LBCI
أخبار دولية
02:38

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات

LBCI
أخبار دولية
00:03

رئيس جنوب إفريقيا يصف ادعاءات ترامب بتعرض البيض للقتل في بلاده بأنها "مضللة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-29

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

​​​​​​​اتحاد نقابات الأفران: لتشديد الرقابة وضمان التقيد بالشروط والمعايير الصحية

LBCI
منوعات
2025-11-27

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:35

وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
02:31

مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا

LBCI
أخبار لبنان
02:07

منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"

LBCI
أخبار لبنان
02:06

كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل

LBCI
أخبار لبنان
01:45

رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
أخبار دولية
13:51

قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:36

تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2

LBCI
أخبار لبنان
16:25

البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا

LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
خبر عاجل
14:43

إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35

LBCI
أخبار لبنان
12:50

الـLBCI تكشف الألبسة الليتورجية للبابا لاون في زيارته إلى لبنان… تصميم لبناني يرافقه من عنايا إلى بيروت (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:45

سلام عن زيارة البابا: عسى أن تكون مساهمة في تذكير العالم بضرورة إستعادة لبنان سلامه وازدهاره

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More