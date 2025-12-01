كالاس: الضغط على أوكرانيا ليس في مصلحة أحد

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين أن الضغط على أوكرانيا ليس في مصلحة أحد.



وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها بعد يوم واحد من إجراء مسؤولين أميركيين وأوكرانييين محادثات في فلوريدا بشأن اتفاق سلام مع روسيا.