أميركا توافق على صفقة محتملة لبيع معدات دعم طائرات هليكوبتر للسعودية بمليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات دعم لطائرات هليكوبتر عسكرية والتدريب عليها ومعدات ذات صلة للسعودية بقيمة تُقدر بمليار دولار.



وأوضح البنتاغون في بيانين منفصلين أن هذين الصفقتين تشمل طلبات شراء قطع غيار، بالإضافة إلى خدمات تدريب جوي لأسطول الطائرات الهليكوبتر التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.