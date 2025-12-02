البيت الأبيض "متفائل جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الاثنين، أن الإدارة الأميركية "متفائلة جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا، عشية توجّه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.



وقالت ليفيت: "أعتقد أن الإدارة متفائلة جدا"، لافتة أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه "عملوا بجد من أجل هذه المساعي ويريدون جميعا أن تنتهي هذه الحرب".



وأضافت: "في الأمس فقط، أجروا محادثات جيدة جدا مع الأوكرانيين في فلوريدا والآن بالطبع، المبعوث الخاص ويتكوف في طريقه إلى روسيا" حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

