ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي الانتخابات في هندوراس "بمحاولة تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية، في سباق أعلن الرئيس الأميركي دعمه فيه للمرشح اليميني نصري عصفورة.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يبدو أن هندوراس تحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية. إن فعلت ذلك، فسيكون الثمن باهظا!".