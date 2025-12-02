الأخبار
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631

أخبار دولية
2025-12-01 | 23:58
مشاهدات عالية
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا إلى 631 شخصا فيما نزح مليون شخص، وفقا لإحصاء أصدرته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
     
وأفادت الوكالة بأن 472 شخصا ما زالوا مفقودين فيما أصيب 2600 آخرون في ثلاث محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل.
     
وذكرت الوكالة أن أكثر من 3,3 ملايين شخص تأثروا بالفيضانات وتم إجلاء مليون شخص ونقلوا إلى ملاجئ موقتة.
     
وأدت الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل حوالى 1200 شخص وفقدان المئات.

أخبار دولية

قتلى

الفيضانات

إندونيسيا

ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

هيئة إدارة الكوارث: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 442

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

إرتفاع عدد قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 50

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

إرتفاع عدد قتلى إنهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 36

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

مقتل ثمانية أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة

LBCI
أخبار دولية
23:56

ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
23:54

البيت الأبيض "متفائل جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
23:49

بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي

LBCI
أخبار دولية
23:46

الولايات المتحدة تزيل كل الإشارات إلى جنوب إفريقيا من موقع مجموعة العشرين

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

الـLBCI تكشف الألبسة الليتورجية للبابا لاون في زيارته إلى لبنان… تصميم لبناني يرافقه من عنايا إلى بيروت (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-24

اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة أمام نصب ضحايا الإنفجار (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:08

البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
00:44

الـLBCI في مستشفى الصليب في جل الديب... حشود تنتظر وصول البابا لاون

LBCI
أخبار لبنان
00:30

منذ الصباح الباكر... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون في جل الديب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
أخبار لبنان
02:32

البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

LBCI
أخبار لبنان
05:35

وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!

LBCI
أخبار لبنان
05:29

البابا من حريصا: في لبنان اليوم انتم مسؤولون عن الرجاء

LBCI
خبر عاجل
04:38

وصول موكب البابا إلى حريصا

