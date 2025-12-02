تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود

أعلنت تركيا أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لـ"هجوم" في البحر الأسود.



وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولغا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس"، مشيرة الى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.



وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، ترفع "مايلدفولغا 2" علم روسيا.



وذكرت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة "تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي".



ويأتي ذلك بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظلّ العقوبات.



وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن "تصعيد مقلق"، معتبرا أن "النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.