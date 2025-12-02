الأخبار
تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود
أخبار دولية
2025-12-02 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود
أعلنت تركيا أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لـ"هجوم" في البحر الأسود.
وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولغا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس"، مشيرة الى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.
وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، ترفع "مايلدفولغا 2" علم روسيا.
وذكرت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة "تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي".
ويأتي ذلك بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظلّ العقوبات.
وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن "تصعيد مقلق"، معتبرا أن "النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.
أخبار دولية
تركيا
سفينة شحن
هجوم
البحر الأسود
التالي
نحو 150 ألف شخص يشاركون في القداس الذي يترأسه البابا في بيروت
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631
السابق
