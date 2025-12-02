0min

الشيباني استقبل استقبل براك.. وهذا ما تمت مناقشته

استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.



وناقش الشيباني مع باراك المستجدات الإقليمية، وتعزيز التعاون المشترك بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية بما يخدم المصالح المشتركة.