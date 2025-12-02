تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود

أعلنت تركيا أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لهجوم في البحر الأسود.وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولغا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس"، مشيرة الى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، ترفع "مايلدفولغا 2" علم روسيا.وأضافت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة "تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي"، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 13 لم يتعرضوا إلى أي أذى.