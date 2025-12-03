الأخبار
الرئيسان الأميركي والبرازيلي يناقشان التجارة والعقوبات خلال مكالمة هاتفية

أخبار دولية
2025-12-03 | 01:30
الرئيسان الأميركي والبرازيلي يناقشان التجارة والعقوبات خلال مكالمة هاتفية
الرئيسان الأميركي والبرازيلي يناقشان التجارة والعقوبات خلال مكالمة هاتفية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنهما بحثا خلال مكالمة هاتفية قضايا التجارة والاقتصاد ومكافحة الجريمة المنظمة.

وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه ناقش مع لولا أيضا ملف العقوبات، في إشارة على ما يبدو إلى استهداف الإدارة الأميركية للقضاء البرازيلي بسبب قضية جنائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وأشار ترامب إلى أنه أجرى مع لولا "حديثا رائعا. تحدثنا عن التجارة والعقوبات، لأنه كما تعلمون فرضتُ عليهم عقوبات تتعلق بأمور معينة حدثت".

وفي منشور لاحق على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترامب إنه يتطلع إلى رؤية لولا والتحدث معه قريبا، مضيفا أن "أمورا جيدة كثيرة ستأتي من هذه الشراكة الجديدة!".

وأوضح القصر الرئاسي في البرازيل أن لولا شكر ترامب على قراره إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات البرازيلية من السلع بما في ذلك القهوة ولحم البقر، وأضاف أن البرازيل تسعى إلى إحراز تقدم في المحادثات بشأن المنتجات التي لا تزال متأثرة بالرسوم.

وألغى ترامب الشهر الماضي رسوما جمركية تبلغ 40 بالمئة على عدد من المنتجات الغذائية البرازيلية، والتي شملت أيضا الكاكاو والفواكه.

وأعلن ترامب عن هذه الرسوم في يوليو تموز لمعاقبة البرازيل بسبب مقاضاة بولسونارو، حليف الرئيس الأميركي.

وخلال المكالمة التي استغرقت 40 دقيقة أمس الثلاثاء، والتي وصفها القصر الرئاسي في البرازيل بأنها "مثمرة للغاية"، شدد لولا أيضا على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي.

أخبار دولية

الأميركي

والبرازيلي

يناقشان

التجارة

والعقوبات

مكالمة

هاتفية

