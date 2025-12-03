إندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة تامبوف الروسية بعد هجوم أوكراني

أعلن حاكم منطقة تامبوف الروسية يفغيني بيرفيشوف اليوم الأربعاء أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أدى إلى اندلاع حريق في مستودع نفط بالمنطقة.



وقال بيرفيشوف على تطبيق تيليغرام: "وصل رجال الإطفاء وقوات إنفاذ القانون إلى مكان الهجوم على الفور. وجرى حشد جميع القوات والموارد اللازمة".



وأوضخت وزارة الدفاع الروسية أنه تسنى اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.