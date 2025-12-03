نتانياهو يقول إنه أصدر توجيهات بإرسال مندوب إسرائيلي "للقاء مسؤولين في لبنان"

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه أصدر توجيهات بإرسال مندوب إسرائيلي "للقاء مسؤولين في لبنان"، بعيد إعلان بيروت تعيين مدني رئيسا لوفدها المشارك في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.



وجاء في بيان للمكتب "وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مدير مجلس الأمن القومي بالإنابة لإرسال ممثل عنه لاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان"، واضعا ذلك في إطار "محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان" اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

