نواف سلام للجزيرة: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم
نواف سلام للجزيرة: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة
نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة
دمشق تعلن مقتل شخص خلال ضبط شحنة ألغام معدّة للتهريب إلى لبنان
2025-12-03 | 04:37
دمشق تعلن مقتل شخص خلال ضبط شحنة ألغام معدّة للتهريب إلى لبنان
أعلنت وزارة الداخلية السورية الأربعاء مقتل شخص واعتقال أربعة آخرين خلال إحباط محاولة تهريب كميات من الألغام الحربية قالت إنها كانت متجهة إلى لبنان، وفق ما أفادت الوزارة عبر منصة "إكس".
وقالت الوزارة إن العملية جرت خلال مداهمة في منطقة الجبّة بريف دمشق الشمالي بعد "تحرّيات دقيقة ومتابعة مستمرة" أسفرت عن رصد تحركات مجموعة مشتبه بها، قبل تنفيذ المداهمة التي أفضت إلى توقيف أربعة أشخاص و"تحييد" مشتبه به خامس، في إشارة إلى مقتله خلال اشتباك مع الدوريات.
ونقل مدير الأمن الداخلي في منطقة يبرود الحدودية مع لبنان خالد عباس تكتوك أن الوحدات المختصة صادرت "1250 لغما حربيا مجهزا بصواعق"، كانت مخزّنة "في أحد المواقع في الجبّة" في ريف دمشق.
وقالت الوزارة إنها الألغام المصادرة كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان.
ونشرت وزارة الداخلية صورا تظهر عشرات الصناديق الخشبية والحقائب قالت إنها معبّأة بالألغام الحربية، إضافة إلى مئات الألغام المكدّسة في ساحة مفتوحة داخل مبنى.
