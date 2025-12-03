محادثات سلام جديدة في السعودية بين حكومة طالبان الأفغانية وباكستان

عقدت حكومة طالبان الأفغانية وباكستان محادثات سلام جديدة في السعودية واتفقتا على الحفاظ على وقف إطلاق النار، في أحدث محاولة لتهدئة التوتر بين الجارتين في جنوب آسيا.



وقال ثلاثة مسؤولين أفغان واثنان من المسؤولين الباكستانيين، أحدهما مقيم في إسطنبول، لرويترز إنّ المحادثات الجديدة عُقدت في السعودية.



واتفق الجانبين على الحفاظ على وقف إطلاق النار.



وقال أحد كبار المسؤولين في حركة طالبان الأفغانية إنّ المحادثات جاءت بعد مبادرة سعودية.