حماس والجهاد الإسلامي تقولان إنهما ستسلمان جثة رهينة اليوم

أخبار دولية
2025-12-03 | 07:16
حماس والجهاد الإسلامي تقولان إنهما ستسلمان جثة رهينة اليوم

أعلن الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إنهما سيسلمان رفات رهينة في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش).

وتعود آخر جثتي رهينتين في غزة للإسرائيلي ران جفيلي والتايلاندي سودثيساك رينثالاك.

أخبار دولية

والجهاد

الإسلامي

تقولان

إنهما

ستسلمان

رهينة

اليوم

