الكرملين يؤكد استعداده لعقد ما يلزم من لقاءات مع مسؤولين أميركيين بشأن أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الجانب الروسي على استعداد للقاء مسؤولين أميركيين "بالمقدار اللازم" لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولَين أميركيَّين.وعقد بوتين محادثات استمرت ساعات ليل الثلاثاء مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنّ أيا من الطرفين لم يعلن تحقيق اختراق يذكر باتّجاه التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب أوكرانيا المتواصلة منذ نحو أربع سنوات.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي الذي حضرته وكالة فرانس برس: "نقدّر جهود إدارة ترامب وما زلنا على استعداد لعقد لقاءات بالمقدار اللازم من المرات للوصول إلى تسوية سلمية".وتوجّه ويتكوف وكوشنر إلى موسكو مع نسخة محدّثة لخطة أميركية لوضع حد للنزاع بعد محادثات بين واشنطن وكييف.وأفاد بيسكوف بأن الجانب الروسي عبّر عمّا يعتبره "غير مقبول".وقال: "إنها عملية عادية.. كانت تلك أول مرة يجري فيها تبادل مباشر للآراء".وأشار إلى أن موسكو تتوقع من الولايات المتحدة التكتّم على العملية ليكون بالإمكان تحقيق تقدم.