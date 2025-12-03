الأخبار
الاتحاد الأوروبي يفرج عن ثلاثة مليارات يورو لخفض اعتماده على الصين في المعادن النادرة

أخبار دولية
2025-12-03 | 10:12
الاتحاد الأوروبي يفرج عن ثلاثة مليارات يورو لخفض اعتماده على الصين في المعادن النادرة

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيخصص ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو لتقليص اعتماده على الصين في إمدادات العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد الخام الحيوية.

سيُستخدم هذا المبلغ لتمويل مشاريع استراتيجية في استخراج وتكرير وإعادة تدوير هذه المعادن والفلزات التي أصبحت أساسية للعديد من القطاعات الرئيسية  بينها الدفاع وصناعة السيارات والتكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة، سواء في أوروبا أو في الدول الشريكة.

كما تخطط المفوضية لإنشاء مركز أوروبي للمواد الخام الحيوية بحلول أوائل عام 2026، والذي سيكون قادرا على تقييم الاحتياجات والمساعدة في تنسيق المشتريات المشتركة وبناء المخزونات لتأمين الإمدادات.

