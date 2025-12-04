مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص التايلاندي سودثيساك رينثلاك

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس أنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك.



وبذلك يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.



ووافقت حماس على تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات الموجودين في غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار شكل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.