الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تركيا تطلب من روسيا وأوكرانيا عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في حربهما
أخبار دولية
2025-12-04 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تركيا تطلب من روسيا وأوكرانيا عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في حربهما
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن أنقرة تطلب من روسيا وأوكرانيا وجميع الأطراف الأخرى عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في الصراع الدائر بينهم وأنها تريد استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي وقعت قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود.
وأكدت أوكرانيا، التي تستهدف صادرات النفط الروسية في وقت تقصف فيه موسكو شبكتها الكهربائية، مسؤوليتها عن هجوم بزوارق مسيرة على ناقلتين فارغتين كانتا متجهتين نحو ميناء روسي الأسبوع الماضي، لكنها نفت أي صلة لها بحادث آخر وقع يوم الثلاثاء حين قالت ناقلة ترفع العلم الروسي محملة بزيت دوار الشمس إنها تعرضت لهجوم بمسيرات.
وقال بيرقدار للصحفيين في تصريحات أمس الأربعاء: "نأمل أن تنتهي هذه الحرب المروعة. لكن اعتبارا من اليوم أيضا، نطلب من الطرفين، روسيا وأوكرانيا، أن يبقيا البنية التحتية للطاقة خارج هذه الحرب".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على تدفقات الطاقة دون انقطاع"، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على سلامة طرق مثل خطوط أنابيب اتحاد بحر قزوين.
أخبار دولية
روسيا
وأوكرانيا
استهداف
البنية
التحتية
للطاقة
حربهما
التالي
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص التايلاندي سودثيساك رينثلاك
شي: الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-08
كييف تعلن عن هجوم روسي "كبير" يستهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-08
كييف تعلن عن هجوم روسي "كبير" يستهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-10
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
أخبار دولية
2025-09-10
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
0
أخبار دولية
2025-10-06
أضرار في البنية التحتية للكهرباء في روسيا بعد هجمات أوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-06
أضرار في البنية التحتية للكهرباء في روسيا بعد هجمات أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-11-04
روسيا تقصف بنية تحتية في أوديسا الأوكرانية خلال الليل
أخبار دولية
2025-11-04
روسيا تقصف بنية تحتية في أوديسا الأوكرانية خلال الليل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
0
أخبار دولية
03:28
الصين تحشد سفنا عسكرية في مياه شرق آسيا في استعراض للقوة البحرية
أخبار دولية
03:28
الصين تحشد سفنا عسكرية في مياه شرق آسيا في استعراض للقوة البحرية
0
أخبار دولية
03:19
بريطانيا والنروج تنشران أسطولا مشتركا شمال الأطلسي لمواجهة الغواصات الروسية
أخبار دولية
03:19
بريطانيا والنروج تنشران أسطولا مشتركا شمال الأطلسي لمواجهة الغواصات الروسية
0
أخبار دولية
03:11
بريطانيا والنروج تنشران أسطولا مشتركا شمال الأطلسي لمواجهة الغواصات الروسية
أخبار دولية
03:11
بريطانيا والنروج تنشران أسطولا مشتركا شمال الأطلسي لمواجهة الغواصات الروسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-12
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل
أخبار لبنان
2025-11-12
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل
0
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
0
أخبار لبنان
2025-10-01
وزارة الزراعة: ضبط مخالفات قطع الأشجار الحرجية في قضاء بنت جبيل
أخبار لبنان
2025-10-01
وزارة الزراعة: ضبط مخالفات قطع الأشجار الحرجية في قضاء بنت جبيل
0
أخبار لبنان
2025-11-07
الراعي بحث مع بدران في أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل سفيرين وزوارا
أخبار لبنان
2025-11-07
الراعي بحث مع بدران في أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل سفيرين وزوارا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل.. فكرة ليست جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل.. فكرة ليست جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
2
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
3
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
4
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
5
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
6
خبر عاجل
06:53
نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة
خبر عاجل
06:53
نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة
7
أمن وقضاء
04:29
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
أمن وقضاء
04:29
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More