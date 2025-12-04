الأخبار
بريطانيا والنروج تنشران أسطولا مشتركا شمال الأطلسي لمواجهة الغواصات الروسية
أخبار دولية
2025-12-04 | 03:19
بريطانيا والنروج تنشران أسطولا مشتركا شمال الأطلسي لمواجهة الغواصات الروسية
توقع المملكة المتحدة والنروج اتفاق تعاون دفاعي جديدًا ينص على نشر أسطول فرقاطات مشترك "لرصد الغواصات الروسية" في شمال الأطلسي، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.
وذكر بيان الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي بعد أشهر قليلة من إعلان النروج شراء خمس فرقاطات على الأقل من طراز "تايب 26" من مجموعة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية بقيمة 13.4 مليار دولار.
وينص الاتفاق الجديد الذي يُتوقَع تأكيده خلال زيارة رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور ووزير دفاعه توري ساندفيك للندن، على أن ينشر البلدان أسطولًا يضم 13 فرقاطة على الأقل، ثماني منها بريطانية والأخرى هي تلك التي اشترتها أوسلو.
وأوضح البيان أن هذا الأسطول القادر على "الانتشار بسرعة في أي مكان"، سيتولى "رصد الغواصات الروسية وحماية البنية التحتية البريطانية الحيوية"، من دون أن يحدد موعد بدء نشره.
ورصدت لندن زيادة في نشاط الغواصات الروسية في المياه الإقليمية البريطانية بنسبة 30 في المئة خلال العامين المنصرمين، مع تصاعد التوترات مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "علينا العمل مع شركائنا الدوليين لحماية أمننا القومي في هذه المرحلة التي تشهد انعدامًا عالميًا عميقًا للاستقرار، وفي ظل تزايد عدد السفن الروسية التي تُرصد في مياهنا".
وأضاف "هذا الاتفاق التاريخي مع النروج يعزز قدرتنا على حماية حدودنا والبنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها بلدنا".
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي حذّر روسيا بعد رصد السفينة الحربية الروسية "يانتار" في المياه البريطانية للمرة الثانية هذا العام.
وأوضح هيلي أن "يانتار" باتت متمركزة عند تخوم المياه البريطانية شمال اسكتلندا، وأنها وجّهت للمرة الأولى أشعة الليزر نحو طياري سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يراقبون أنشطتها.
0
أخبار لبنان
08:21
وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران
أخبار لبنان
08:21
وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران
0
أخبار دولية
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب القيادي المناهض لحماس في غزة
أخبار دولية
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب القيادي المناهض لحماس في غزة
0
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار دولية
07:58
روسيا: مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولنا المجمدة ستؤدي إلى "رد فعل قاس"
أخبار دولية
07:58
روسيا: مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولنا المجمدة ستؤدي إلى "رد فعل قاس"
0
أخبار لبنان
2025-10-03
رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب
أخبار لبنان
2025-10-03
رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب
0
آخر الأخبار
08:12
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا
آخر الأخبار
08:12
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا
0
خبر عاجل
2025-12-02
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
خبر عاجل
2025-12-02
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
0
آخر الأخبار
2025-10-12
وسائل إعلام تركية: أردوغان يشارك الإثنين في قِمة شرم الشيخ
آخر الأخبار
2025-10-12
وسائل إعلام تركية: أردوغان يشارك الإثنين في قِمة شرم الشيخ
0
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
1
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
2
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
4
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
5
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
6
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
8
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
