الصين تحشد سفنا عسكرية في مياه شرق آسيا في استعراض للقوة البحرية

ذكرت أربعة مصادر لرويترز أن الصين تنشر عددًا كبيرًا من سفن البحرية وخفر السواحل في مياه شرق آسيا، وهو ما أظهرته أيضًا تقارير مخابراتية اطلعت عليها رويترز.



ووفقًا للمصادر والتقارير تجاوز العدد 100 سفينة في وقت من الأوقات، وذلك في أكبر استعراض للقوة البحرية حتى الآن.



وتمر الصين بذورة ما يعد تقليديًا موسمًا مزدحمًا بالتدريبات العسكرية، إلا أن الجيش الصيني لم يعلن عن أي تدريبات واسعة النطاق معلنة رسميَا.



وقال أربعة مسؤولين أمنيين في المنطقة إن السفن الصينية احتشدت في المياه الممتدة من الجزء الجنوبي من البحر الأصفر مرورًا لبحر الصين الشرقي وحتى بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وكذلك في المحيط الهادي.



وأيدت رواياتهم تقارير مخابراتية من إحدى دول المنطقة أوردت تفاصيل عملية الانتشار.



وأظهرت الوثائق أنه حتى الان توجد أكثر من 90 سفينة صينية نشطة في المنطقة، لينخفض العدد من أكثر من 100 سفينة في وقت سابق هذا الأسبوع.



وقالت المصادر إن هذه العمليات تتجاوز الانتشار البحري الصيني الضخم في كانون الأول من العام الماضي والذي دفع تايوان إلى رفع مستوى التأهب.

