الشيباني استقبل السفير اللبناني هنري قسطون الذي قدّم نسخة عن أوراق اعتماده

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق، السفير اللبناني هنري قسطون الذي قدّم نسخة عن أوراق اعتماده تمهيدًا لمباشرة مهامه سفيرا لجمهورية لبنان لدى الجمهورية العربية السورية.