توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي أن قرار تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص هو إشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.



وأوضحت أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.



وأكدت أنه سيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين.