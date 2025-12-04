إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب القيادي المناهض لحماس في غزة

نقلترإذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصادر أمنية، أن ياسر أبو شباب أبرز زعماء العشائر المناهضة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة توفي متأثرا بجراحه في مستشفى بجنوب إسرائيل بعد إصابات لحقت به في وقت سابق.