وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة خطية إلى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، شدّد فيها على عمق العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، وأكّد استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيادة لبنان ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره، ولا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.



ودعا عراقجي نظيره اللبناني إلى زيارة إيران للتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.



كما أعرب عن ثقته بأنّ الشعب اللبناني وحكومته سيتمكّنان من تجاوز التحديات والتهديدات الراهنة بنجاح.