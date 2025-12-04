إسرائيل: مقتل نحو 40 من مسلحي حماس المحاصرين في أنفاق تحت رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل نحو 40 من مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين كانوا محاصرين في أنفاق تحت رفح بجنوب قطاع غزة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل حاليًا.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن هناك نحو 200 مسلح محاصرون في الأنفاق منذ شهور لكن بعضهم خرجوا وقتلوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أو استسلموا.



وذكر الجيش الإسرائيلي إن القتلى بينهم ثلاثة قياديين محليين على الأقل، بالإضافة إلى نجل غازي حمد أحد قادة حماس في المنفى.



وأكدت بعض المصادر في حماس مقتل قيادي واحد على الأقل، هو محمد البواب، رغم أن الحركة لم تؤكد الخبر رسميًا.



ولم تؤكد حماس رسميًا عدد المحاصرين أو من تبقى منهم.



وأحجم المتحدث باسم الحركة في غزة عن التعليق على مزاعم إسرائيل قتل أربعين مسلحًا.