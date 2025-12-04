الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا للسفن الحربية الأميركية أثناء مناورات في الخليج

بدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية بحرية في الخليج وأصدر تحذيرات للسفن الحربية الأميركية في المنطقة، بعد أكثر من خمسة أشهر من حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل وانخرطت فيها واشنطن.



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المناورات هي تعبير عن "التضحية وروح المقاومة" لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري "لمواجهة أي تهديد" ضد إيران في أعقاب حرب حزيران.



وذكر تقرير التلفزيون الرسمي الإيراني أن الوحدات البحرية "أصدرت تحذيرات إلى السفن الأميركية المتواجدة في المنطقة وأوصلت رسالتها الصارمة"، من دون أن توضح فحوى هذه الرسالة.



ولم يصدر أي تعليق بعد عن القوات الأميركية في الخليج.