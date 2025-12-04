كييف تتهم موسكو بإرسال أطفال أوكرانيين إلى معسكرات "إعادة تأهيل" في كوريا الشمالية

اتهمت كييف موسكو بإرسال أطفال أوكرانيين "مختطفين" من المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى "معسكرات إعادة تأهيل" في كوريا الشمالية.



وقال مفوّض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس في بيان، إن هناك "معلومات جديدة" تشير إلى وجود معسكرات في كوريا الشمالية يخضع فيها هؤلاء الأطفال، بحسب قوله، لتنشئة على النموذج الروسي و"عسكرة" قسرية.



وأضاف: "يجب العثور على كل طفل، وحمايته، وإعادته إلى وطنه. الأطفال الأوكرانيون لا يمكن أن يكونوا أسلحة بيد المعتدي".