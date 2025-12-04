وفد من مجلس الأمن يؤكد من دمشق "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا

أكد وفد من ممثلي الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن، خلال زيارته الأولى إلى دمشق، "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا، بعد عام من إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما قال رئيس الوفد.



والتقى الوفد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعددا من المسؤولين السوريين في قصر الشعب، بعد جولة صباحية شملت زيارة حي جوبر، أحد أكبر الأحياء المدمرة قرب دمشق، وزيارة خاطفة للمدينة القديمة والجامع الأموي.

مشاهد من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد مجلس الأمن الدولي في قصر الشعب بدمشق.#أحمد_الشرع#مجلس_الأمن_الدولي#سوريا pic.twitter.com/dIfGosn0Jg — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 4, 2025 وقال السفير السلوفيني سامويل زبوغار، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، خلال إيجاز صحافي مقتضب من دمشق، إن الوفد أراد من خلال زيارته إظهار "تضامن المجتمع الدولي ودعمه لسوريا".



وأضاف: "جددنا تأكيد دعمنا الواضح لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".



ونقل الوفد خلال لقاءاته في دمشق، وفق ما أوضح زبوغار، رسالة "موحدة بسيطة وواضحة: ندرك تطلعات بلدكم والتحديات"، مشيرا الى أن "الطريق إلى مستقبل أفضل لسوريا الجديدة سيكون بقيادة سورية".



وقال: "المجتمع الدولي مستعد لدعمكم أيا كان ما تعتقدون أنه يمكن أن نكون مفيدين فيه"، مضيفا: "نريد المساهمة في بناء جسر نحو مستقبل أفضل لجميع السوريين".



وشملت لقاءات الوفد، وفق ما أعلن السفير السلوفيني، متضررين من أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في منطقتي الساحل والسويداء، ومسؤولين محليين، ولجان التحقيق التي شكلتها دمشق للنظر في الانتهاكات، إضافة الى الهيئة الوطنية المعنية بالمفقودين.



ووصل الوفد صباح الخميس عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، آتيا من لبنان، الذي سيشكل المحطة الثانية في الزيارة.



وقالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل أعضاء مجلس الأمن، يرافقهم عدد من المسؤولين الأمميين، في قصر الشعب، بحضور عدد من الوزراء.



وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يرافق وفد مجلس الأمن الدولي في زيارة إلى قمة جبل قاسيون بدمشق.#أسعد_الشيباني#مجلس_الأمن_الدولي pic.twitter.com/Q3EMNTO8Ry — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 4, 2025 وشكر الشيباني الوفد على زيارته. وقال في منشور على منصة أكس: "تُعدّ هذه الزيارة لحظة تاريخية لإعادة بناء الثقة، بدعم المجتمع الدولي للشعب السوري، والتأكيد على إزالة كل العقبات في طريق نهضته وبناء وطنه الذي يطمح إليه".