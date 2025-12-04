وفد من مجلس الأمن يؤكد من دمشق "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا

مشاهد من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد مجلس الأمن الدولي في قصر الشعب بدمشق.#أحمد_الشرع#مجلس_الأمن_الدولي#سوريا pic.twitter.com/dIfGosn0Jg
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 4, 2025
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يرافق وفد مجلس الأمن الدولي في زيارة إلى قمة جبل قاسيون بدمشق.#أسعد_الشيباني#مجلس_الأمن_الدولي pic.twitter.com/Q3EMNTO8Ry
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 4, 2025
أتقدم بالشكر الجزيل لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على زيارتهم إلى سوريا الجديدة. وتُعدّ هذه الزيارة لحظة تاريخية لإعادة بناء الثقة، بدعم المجتمع الدولي للشعب السوري، والتأكيد على إزالة جميع العقبات في طريق نهضته وبناء وطنه الذي يطمح إليه. pic.twitter.com/Bn5fJeHFxf
— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) December 4, 2025
